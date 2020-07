Luciano De Crescenzo, il «suo» messaggio a un anno dalla morte è virale: «Lasciate tutti un caffè sospeso»

«È incredibile! Poco fa ho ricevuto un messaggio da Luciano De Crescenzo... Un messaggio dolce, tenero, emozionante. Nonostante sia andato via un anno fa, il nostro adorato Professor Bellavista evidentemente ci osserva da lassù, in compagnia di filosofi e napoletani eccellenti. Nel suo messaggio, De Crescenzo fa l'elogio del "caffè sospeso": ci invita a condividere questo rito partenopeo il prossimo 18 luglio ☕❤️...così parlò De Crescenzo!».

Questo il messaggio che circola su whatsapp e che spopola in questi giorni alla vigilia del primo anniversario dalla morte del professor Bellavista, il grande Luciano De Crescenzo. Al messaggio è allegato un video in cui un attore che imita la voce di De Crescenzo racconta tutti i disastri avvenuti da quando lui non è più sulla terra - dagli incendi in Australia al coronavirus - e invita tutti i napoletani a lasciare un caffè sospeso il prossimo 18 luglio, in suo ricordo. Lo faranno davvero?



