Luciana Littizzetto in ospedale, insulti choc dopo l'operazione: «Ben ti sta brutta c***»

Luciana Littizzetto presa di mira dagli hater. La comica è stata recentemente vittima di un piccolo incidente. Dopo una caduta si è rotta il polso e la rotula, per questo è stato necessario un intervento. Luciana ha documentato tutto sulla sua pagina Instagram dove ha raccontato quello che le è successo e si è fatta immortalare in ospedale in procinto di sottoporsi all'operazione.

La Littizzetto ha mostrato sempre la sua ironia e mentre moltissime persone l'hanno incoraggiata e supportata per una pronta guarigione, altri l'hanno presa di mira attaccandola duramente. «Radical chic», «Ben ti sta brutta c***», «Magari rimaneva in convalescenza a vita», «sta simpaticona», ma poi anche «Sta cosa volgare», «Peccato non ci si possa fare i selfie con i morti». Questi sono solo alcuni dei messaggi di odio che hanno scritto sotto la sua foto.

La comica non ha risposto a nessuno dei messagi degli hater, continuando ad affrontare con ironia il suo stato di convalescenza.



