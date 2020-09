Luca Zingaretti, nella nuova serie su Sky diventa “Il Re”: «Interpretarlo sarà una sfida»

Luca Zingaretti sarà il protagonista di nuova produzione Sky Original, Il Re, il primo prison drama italiano. Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle, la serie, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere). La sceneggiatura de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

Primo ciak tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del 2021, le riprese si svolgeranno fra Roma, Torino e Trieste. Il distributore internazionale de Il Re è Fremantle. «Bruno Testori - spiega Zingaretti parlando del suo personaggio - è un personaggio cupo, maestoso, contorto, controverso, un Re per l'appunto. Interpretarlo è una sfida che ho accettato subito e che mi affascina, seguendone lo sviluppo, di pagina in pagina sempre più».

