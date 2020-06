Alberto Matano, la mamma di Luca Sacchi a Vita in Diretta: «Anastasia è sparita. Io non ho più un figlio»

Luca Sacchi , la mamma a Vita in Diretta : «Anastasiya è sparita con noi. Io non ho più un figlio». Oggi, Bianca Furiosi - la mamma del personal trainer ucciso l'ottobre scorso di fronte a un pub a Roma - è stata ospite di Alberto Matano per commentare la notizia della prima condanna legata alla vicenda. Il gup di Roma ha condannato a quattro anni di reclusione Giovanni Princi, amico di Luca, accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana.

«La scorsa estate - racconta mamma Bianca - Anastasiya e Princi sono venuti in vacanza con noi. Non mi è mai piaciuto. Ho notato uno sguardo strano tra lei e Princi. Voglio specificare che Princi non era un amico di infanzia, Luca era un ragazzo per bene, lo ha conosciuto l'ultimo anno di scuola».

Poi mamma Bianca parla di Anastasiya: «Ha trascorso quattro anni a casa mia, trattata come una figlia. Dopo la morte di Luca è sparita. Adesso penso che non le importasse così tanto di lui. Io non ho più un figlio, non posso più vedere un film con lui, non posso più preparargli un piatto».

