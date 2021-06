Luca Argentero insultato sul web: «Una capra a recitare». La sua risposta è esemplare

Luca Argentero dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, è diventato ormai un affermato attore e negli ultimi tempi è tornato sul piccolo schermo con le repliche della fiction Rai “Doc – Nelle tue mani’”.

Luca Argentero e il commento dei follower

Una soddisfazione per Luca Argentero dato che “Doc – Nelle tue mani’”, nonostante le repliche e il periodo estivo, continuano comunque a far bella figura nella classifica serale degli ascolti. Gli esperti di cinema e tv ci sono sempre stati e con l’avvento dei social non capita raramente che gli attori trovino nella loro bacheca i giudizi, davvero discordanti, sulla loro interpretazione da parte dei loro fan.

Punti di vista pic.twitter.com/EvTOZpxNXi — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) June 25, 2021

Lo stesso Luca Argentero infatti, per sottolineare l’attitudine, dal suo profilo Twitter ha voluto pubblicare due cinguettii contrapposti, quello di un fan che lo elogia con “Che attore fenomenale Luca Argentero comunque” e di un altro che rimprovera le sue prove davanti alla telecamera: “Argentero è una capra a recitare”. Un dualismo che Luca, ormai abituato a contrasti di questo genere, ha commentato con un serafico: “Punti di vista…”