Lory Del Santo, rivelazione choc sul suicidio del figlio Loren: «Forse è meglio che sia successo»

Lory Del Santo ha lasciato tutti senza parole nel corso della sua intervista a "Oggi è un altro giorno" a causa di una frase molto forte sul suicidio di suo figlio Loren. «Forse è meglio che sia successo» ha detto la showgirl ad un'attonita Serena Bortone, molto colpita dalle esternazioni della sua ospite. Loren Del Santo si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo.

“Io penso che una persona per essere davvero forte non deve avere bisogno di nessuno”@lorydelsanto allo specchio di #OggièUnAltroGiorno@serenabortone #29dicembre pic.twitter.com/ytZU76WnPV — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 29, 2020

Lory Del Santo ha detto di lui: «Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità». Poi la frase choc: «Purtroppo forse è meglio che sia successo… Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro».

Lory Del Santo, che ha perso ben due figli, ha lasciato intendere di aver fatto un gran lavoro su se stessa per interiorizzare il dolore e superarlo: «Le medicine che possono guarire queste malattie sono solo apparenti e portano a disfunzioni fisiche gravissime… Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino quindi non ho nessun rimpianto».

