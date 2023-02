Lorenzo Licitra in gara a San Marino per un posto all'Eurovision: sul palco anche il fidanzato Gabriele Rossi. Ecco chi ha vinto

Lorenzo Licitra, il cantante che riuscì a battere i Maneskin nella finale di X Factor, ha provato nuovamente a intrecciare il suo destino a quello della band romana. Stavolta, però, senza riuscirci. Licitra ha infatti partecipato a "Una voce per San Marino", il contest canoro che permette a un rappresentante del piccolo Stato di partecipare all'Eurovision. Nel corpo di ballo che ha accompagnato la sua esibizione anche il fidanzato Gabriele Rossi, volto noto della televisione, e l'ex concorrente di "Amici" Rosa Di Grazia.

Licitra è stato molto apprezzato sui social, ma la giuria di "Una voce per San Marino" non è stata altrettanto clemente: l'ex vincitore di X Factor, in gara con il brano "Never give up", non è entrato nemmeno nei primi dieci in classifica. In compenso il cantante ha vinto il premio per il miglior look. E così niente Eurovision per lui: stavolta i Maneskin, saliti sul tetto d'Europa nel 2021, sono irragiungibili.

Felice di condividere quest’esperienza sul palco con @LorenzoLicitra per la finale di #UnaVocePerSanMarino 🙏🏼❤️ #Eurovision2023

Inoltre, se si va, potrete seguire la diretta di questa sera, ore 21:00, sul canale 831 del digitale terrestre!! pic.twitter.com/NtR3sC9Xok — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) February 25, 2023

San Marino, chi andrà all'Eurosvision?

A vincere "Una voce per San Marino" quest'anno sono stati i Piqued Jacks, che andranno all'Eurofestival con la canzone "Like an animal". L'anno scorso a trionfare fu Achille Lauro, che poi nella competizione europea non riuscì a superare la prima fase.