Loredana Bertè, il video dall'ospedale dopo l'operazione d'urgenza: «Vi prego, venite tutti»

«Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo». Inizia così il video pubblicato sui social da Loredana Bertè con il quale la cantante ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Nel filmato, Loredana ha raccontato della visita di controllo dopo l'intervento di urgenza a cui aveva dovuto sottoporsi e a seguito del quale ha dovuto rimandare il suo tour musicale nei teatri.

Il video

«Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa - prosegue nel filmato. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto». Immediate le reazioni sui social. All'artista molti hanno voluto comunicare la loro vicinanza, da Giorgia a ad Alberto Matano, augurandole pronta e totale guarigione.