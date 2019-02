Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me: il testo della canzone di Sanremo 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa ti aspetti da medi G. Curreri, P. Romitelli – G. PulliC’è qualcosa che non vaPer essere seduti quiPer dirsi almenoE dire almeno le cose inutiliChe ti sembra vero solo seDoveva andare poi cosìChe vuoi dare tuttoVuoi dare tutto e resti lìEd io ci credevoEd io ci credevo sìCi vuole soltanto una vitaPer essere un attimoPerché ci credeviPerché ci credevi sìTi aspetti tutta una vitaPer essere un attimoChe cosa vuoi da meChe cosa vuoi da meCosa ti aspetti dentro teChe tanto non lo saiTanto non lo vuoiQuello che cerchi tu da meChe cosa vuoi per meChe cosa vuoi per teCosa ti aspetti in fondo a teC’è qualcosa che non vaE tutto poi finisce quiPuoi fare a menoDi fare almeno le cose faciliSe è vero poi più vero èSe va bene va bene cosìE fragile fragile resti lìE io ci credevoIo ci credevo sìCi vuole soltanto una vitaPer essere un attimoE tu ci credeviTu ci credevi sìTi aspetti tutta una vitaPer essere un attimoChe cosa vuoi da meChe cosa vuoi da meCosa ti aspetti dentro teChe tanto non lo saiTanto non lo vuoiQuello che cerchi tu da meChe cosa vuoi per meChe cosa vuoi per teCosa nascondi dentro di teMa io non posso credere cheChe esista un altro amoreChe esista un altro amore come teMa io non posso credere cheEsista un altro amoreEsista un altro amoreChe cosa vuoi da meChe cosa vuoi da meCosa ti aspetti tu da me?Che tanto non lo saiTanto non lo vuoiQuello che cerchi tu da meChe cosa vuoi per meChe cosa vuoi per teCosa nascondi negli occhi teChe cosa vuoi da me?