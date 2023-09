Loredana Bertè positiva al Covid: «Sto malissimo, mi viene da piangere»

Loredana Bertè è risultata positiva al Covid.

Pallida in viso, voce tremolante e occhi tristi, la cantante rock più amata in Italia non sta bene. A rivelarlo sui social è proprio il "pettirosso da combattimento", soprannome che le aveva dato Fabrizio De Andrè, che però di combattere in questo momento pare proprio non averne le forze. Scusandosi con chi era presente a Catania per l'ultima tappa del suo tour, alla quale non ha potuto prendere parte proprio a causa di un malore, ha spiegato cosa è successo.

Come sta Loredana Bertè

«Ciao a tutti - ha detto la Bertè su Instagram e TikTok - purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere».