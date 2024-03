Loredana Bertè malata, l'operazione d'urgenza un anno fa e la terapia: cosa è successo nel 2023

Loredana Bertè, ricoverata a Roma per un "improvviso malore addominale", ha dovuto posticipare la data romana del suo tour. Ma la cantante era già stata operata d'urgenza l'anno scorso, vedendosi costretta ad annullare le tappe dei suoi concerti.

Loredana Bertè, l'intervento d'urgenza l'anno scorso

La motivazione era stata un intervento chirurgico sul quale non erano stati diffusi però altri dettagli.

Era successo ad aprile 2023. La situazione era delicata, come aveva dichiarato la sorella Leda a DiPiù: «Mi sono preoccupata quando ho saputo che non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato».

Poi la notizia che l'operazione era andata bene e che la cantante era pronta a tornare, come annunciato da lei stessa con una foto su Twitter nel maggio del 2023 in diretta dal San Raffaele di Milano. In cui si parlava di una "terapia" da seguire, probabilmente per una riabilitazione.

A distanza di poco meno di un anno, il nuovo malore che la ha portata a rinviare i concerti anche nel 2024. Loredana Bertè, che si trova ricoverata in una clinica in zona Gianicolo, ha posticipato la data al teatro Brancaccio al 15 maggio. Tra una settimana dovrebbe esibirsi a Torino, ma al momento è impossibile prevedere se le sue condizioni lo permetteranno.