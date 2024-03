Loredana Bertè, le prime parole dopo il ricovero: «Mi hanno fatto una "terapia d'urto"». Come sta la cantante

Loredana Bertè rompe il silenzio. La cantante, dopo il ricovero improvviso a Roma per «problemi acuti all'intestino» che l'hanno costretta a rinviare il concerto previsto al teatro Brancaccio, torna sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. «Dear “Fenz” - esordisce la Bertè - oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere».

Loredana Bertè, accertamenti urgenti: problemi acuti all'intestino. Rinviato il concerto di Varese, come sta la cantante

Loredana Bertè: «Le mie condizioni mi impediscono di sostenere un concerto»

La cantante aggiunge: «Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti».

Sulla malattia, invece, solo qualche parola: «Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute».

Il post della Bertè si conclude con un saluto che fa ben sperare per il futuro: «Ci vediamo venerdì in TV a The Voice Senior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana».

Come sta

Lo staff di Loredana Bertè ha fatto sapere in una nota che l'artista deve essere sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti, comunicando anche l'impossibilità per la cantante di tornare sul palco a breve e rinviando la data del tour prevista venerdì 15 marzo a Varese al 10 maggio. «Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti - si legge nel comunicato -. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Varese».

Al momento resta confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo. Loredana si era sentita male lunedì scorso, poco prima della data romana del tour, ed è stata ricoverata per un improvviso dolore addominale.