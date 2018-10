Loredana Berté cade mentre canta a "Che Tempo che fa" e poi si lamenta: «La posso rifare?»

Loredana Bertè cade sul palco mentre canta a "Che tempo che fa", su Rai Uno dove la cantante ha portato il suo ultimo singolo "Maledetto Lunapark", brano tratto dal nuovo album "Libertè".





Mentre cantava "si va giù, si va giù

l’artista purtroppo giù ci è andata davvero provando anche a rialzarsi aggrappandosi al bassista. Un’operazione più complicata del previsto visto che c’è voluto diverso tempo per rivederla in piedi mentre la canzone andava avanti in playback.

Quando Fazio è rientrato in studio ha detto:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pensavamo fosse una scena da rockstar». E Loredana non contenta della sua esibizione ha chiesto: «La posso rifare? Sto ferma».