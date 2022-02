Loredana Berté, lettera d'amore ad Achille Lauro: «Nessuno aveva mai chiesto scusa a me e Mimì»

Dopo il biglietto di Achille Lauro letto da Amadeus sul palco dell'Ariston a Sanremo 2022, sui social arriva la risposta di Loredana Berté. Ed è una vera e propria lettera d'amore nei confronti dell'artista romano: «Nessun uomo "perbene" mi ha mai chiesto scusa - scrive - nè io nè mia sorella abbiamo mai vinto Sanremo in gara. Eppure questo trasgressivo, anticonformista, da alcuni definito addirittura "blasfemo", giovane uomo in un solo colpo ha dedicato tutto il suo festival a me e, in un certo modo, forse anche a mia sorella (Domenica) chiedendo scusa a me e a tutte le donne. Di quanto amore è capace questo "strano uomo"? E quanta capacità ha di esprimerlo? Grazie Achille Lauro».

