"Lol: Chi ride è fuori", ecco chi ha vinto. Da stanotte gli ultimi due episodi tv dello show

Dopo lo straordinario successo della prima stagione divenuta velocemente il titolo più visto di sempre su Prime Video in Italia, “LOL: Chi ride è fuori”, tornato dal 28 febbraio scorso per la seconda stagione, si avvia oggi alla conclusione. L’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nello strenuo tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, ciascuno con il proprio stile comico, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 3 marzo, vede disponibili anche gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, che mettono fine alla sfida.

Tra ammonizioni ed espulsioni, al termine delle 6 ore di gioco i comici rimasti saranno sempre meno, fino a che non ne resterà solo uno. Il vincitore si aggiudicherà un premio da 100.000 euro da devolvere in beneficienza.

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, è tornato nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei comici, dalla control room scatta un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

I dieci comici protagonisti della seconda stagione di “LOL: Chi ride è fuori” sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni . Lillo è l’arma letale della risata della seconda stagione; il comico, rivelazione della prima edizione del comedy show, è un ospite speciale, un vero asso nella manica che il game master Fedez, insieme con Frank Matano, coinvolge nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

Ad oggi, i concorrenti ancora in gioco sono Maccio Capatonda (unico a non essere ammonito) e poi tutti gli ammoniti: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Mago Forest, Max Angioni, Riccardo Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase. Unica concorrente a essere eliminata è stata Alice Mangione. Non è ancora chiaro chi sarà a vincere questa edizione di Lol, ma tra i favoriti figura certamente Maccio Capatonda che è l’unico tra tutti i concorrenti ancora in gioco a non aver ancora subito nemmeno un’ammonizione. Eppure l’ha rischiata, quando ha lasciato la sala per cambiarsi ritrovandosi di fronte a Lillo Petrolo in persona nei panni di Posaman.