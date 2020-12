Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede»

«Non ti dico Barbara cosa, maledetti, non hanno fatto, persino i mobili. Io vengo dalla guerra, mi ha ricordato quando ero piccola, che mi portavano a vedere la casa distrutta dalle macerie. Mi hanno sfasciato i mobili, tutto», si sfoga così l'attrice Valeria Fabrizi nel salotto serale di Barbara D'Urso , un furto che va oltre il valore economico (pari a circa 200.000 euro) ma che tocca il lato affettivo, con la perdita dei ricordi più cari.

«I ricordi, l'argenteria, che io adoro, la collezione di tutto, non mi hanno lasciato niente. Non so cosa pensare, non ho avuto domestiche su cui avere sospetti, non voglio più nessuno da quando è scoppiata la pandemia. Non credo che sia perché ho fatto un torto a qualcuno, dubito, forse più qualcuno che mi ha seguita. Anche i danni ai mobili mi hanno scosso molto, in genere quando i ladri compiono questi gesti non fanno così, almeno così è successo anche ai miei amici. Mi è rimasta solo la fede, quella di mio marito me l'hanno portata via. Non dormo più, mi ha preso male. Sai alla mia età, ottantaquattro anni, quanti ricordi ho. Non li perdono, penso il male per loro. Sono cattolica, faccio la comunione ma non li perdono. Sono una persona che sta attenta, anche agli altri, aiuto tanti, anche nel mio rione, ma questi sono dei mascalzoni».

L'intervento si chiude prima con la Fabrizi tra le lacrime, alla vista del messaggio video registrato dalla figlia, e poi con una barzelletta, un po' spinta, raccontata per alleviare le ferite dell'animo. Stessa barzelletta raccontata ai Carabinieri durante il sopralluogo in casa a seguito del furto: «Topolino è felice perché si fa tutte le topoline, Paperino è felice, perché si fa tutte le paperine, e Pippo invece...» entra a gamba tesa la D'Urso che chiude il collegamento salutando affettuosamente l'attrice, rincuorata.

