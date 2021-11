Paragone contro Bassetti, scontro in tv da Giletti: «Figlio di papà». E lui si infuria e se ne va Video

Scontro in diretta su La7 a Non è L'Arena tra il senatore Gianluigi Paragone e il professor Matteo Bassetti. Tema del dibattito, neanche a dirlo, il Covid e i vaccini. «Lo scopo principale del vaccino è evitare la malattia grave e il ricovero in terapia intensiva, che ci hanno messo in grave difficoltà nel 2020 e in parte del 2021. Il secondo obiettivo è prevenire il contagio, come avviene in tre quarti dei casi». «Se Paragone vuole studiare, è libero di iscriversi alla facoltà di medicina», dice Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Il dibattito a quel punto si fa ancora più acceso e Paragone attacca: «Non ho un papà che mi piazza nel suo stesso reparto. Ricordo che Bassetti è un figlio di papà», dice in diretta televisiva. La replica del medico è immediata: «Paragone passa la vita a invidiare il prossimo. Mio padre è morto 17 anni fa, sono orgoglioso di essere figlio di mio padre che faceva il professore di malattie infettive. Io la mia carriera me la sono sudata, ho vinto regolari concorsi. Paragone ha detto una cosa gravissima, ha detto che sono primario grazie a mio padre: riceverà una querela per questo».

Bassetti lascia il collegamento

Giletti prova a portare la pace ma al rientro annuncia che Bassetti ha lasciato il collegamento. A quel punto interviene Luca Telese che attacca Paragone: «Ti aveva messo in difficoltà sui numeri perché lui li conosce meglio e te puoi rispondere sui numeri, puoi dire che hai studiato sul piccolo chimico e che la laurea non ti serve, invece lo attacchi con un colpo basso personale per delegittimarlo è una tecnica. Se invece di attaccarlo sulla materia lo attacchi sulla persona nel momento in cui è sotto scorta, è squadrismo. Suo padre è morto 17 anni fa, sai quando lui è stato nominato? Volevi insinuare, la tua era un’insinuazione, è squadrismo».