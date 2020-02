Malgioglio, furiosa lite su Morgan da Chiambretti: «Vergogna». E lascia il programma

Una furibionda lite su Morgan. Scintille, lite furiosa e Cristiano Malgioglio che abbandona lo studio senza rimetterci più piede. È accaduto ieri sera nel corso della registrazione di 'Cr4 - La Repubblica delle donne', il programma condotto da Piero Chiambretti e che ha come ospite fisso Malgioglio, e che andrà in onda stasera su Rete4. A quanto apprende l'Adnkronos, la coppia più frizzante della tv italiana è scoppiata a causa di un litigio nato in studio e avente come soggetto Morgan. Chiambretti ha invitato in trasmissione un carissimo amico del cantante, Arturo Artom che -intervenendo a difesa della caratura artistica di Morgan- ha mostrato un video sul telefonino in cui l'ex Bluvertigo cantava un pezzo di Tenco, definendolo un 'genio'. Malgioglio si è irritato, sostenendo che «Tenco si sarebbe rivoltato nella tomba» sentendo quell'interpretazione, e che si dovesse parlare di 'geniò per artisti «di ben altra caratura, come Beethoven, Mozart».

L'atmosfera è diventata incandescente e, quando si è parlato dell'idea di Morgan di mettere all'asta le parole, ormai iconiche, con cui ha stravolto il testo di Bugo a Sanremo, Malgioglio è sbottato urlando: «È una vergogna! Morgan dovrebbe dare in beneficenza i soldi che prende per le sue ospitate nei salotti, non quelle parole orrende!». Il paroliere ha poi chiesto a più riprese a Chiambretti di poter parlare e, al culmine della discussione, si è alzato dalla sedia e ha abbandonato lo studio, senza farvi più ritorno.



Ultimo aggiornamento: 13:08

