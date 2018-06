Ora o mai più, Lisa vince e commuove tutti: «Avevo un tumore al cervello, ecco come sono guarita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha vinto la prima puntata di "Ora o mai più" dieci anni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il singolo "Sempre". Ma soprattutto, in arte Lisa, ha commosso il pubblico con il racconto del perchè era sparita dalle scene quando la sua carriera sembrava appena iniziata: «Stavo male, ho fatto degli accertamenti e mi hanno detto che avevo un tumore al cervello».Una storia per fortuna finita bene, ma che ha messo la ragazza fuori gioco per diversi anni: «È stato come un pugno nello stomaco - ha spiegato - Gli anni dal 2006 al 2010 sono serviti per riprendermi, nel 2013 ho iniziato a tirare fuori la testa e oggi sono qua, mi rimetto in gioco. Il titolo è Ora o mai più, un titolo forte, ma alla fine non si finisce finché non si finisce».Per Lisa è stata standing ovation e vittoria. «Mi sono aggrappata alla fede, all’amore della gente, che anche oggi l’ha dimostrato, non so come sia possibile, non so se lo merito. Mi ha fatto uscire fuori da questo tunnel, ricominciare a scrivere, a credere e a cantare». E siamo sicuri che molto presto sentiremo di nuovo parlare di lei.