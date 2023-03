Linus chi è, età, figli, moglie, figli, stipendio: il dj e conduttore radiofonico ospite di Alessandro Cattelan

Linus è un conduttore radiofonico e disc Jockey italiano attivo fin dagli anni settanta. Nel corso della sua carriera ha condotto anche alcuni programmi televisivi, per Italia 1 e Rai 2, ha curato alcuni progetti discografici e pubblicato cinque libri. Attualmente è direttore artistico di Radio Deejay e del polo radiofonico del gruppo editoriale Gedi.

Questa sera Linus sarà ospite nel talk show di Alessandro Cattelan "Stasera c'é Cattelan", in onda tutti i giovedì in seconda serata su Rai 2, dove racconterà diversi retroscena della sua lunga e luminosa carriera. Tra gli altri Claudio Santamaria, Nicola Savino e Matteo Curti. Ecco chi è dunque Linus, una delle voci simbolo dell'on air italiano.





Carriera

Linus, al secolo Pasquale Molfetta, è nato a Foligno (Perugia) il 30 ottobre del 1957 da genitori originari di Canosa di Puglia, con cui all'inizio degli anni '60 si trasferisce a Paderno Dugnano. È il fratello maggiore di Albertino (pseudonimo di Sabino Alberto Di Molfetta), anche lui dj e conduttore radiofonico. Il nomignolo Linus - come ha rivelato lui stesso durante una diretta - gli è stato dato da un suo professore di scuola media.

Ha iniziato a lavorare come disc jockey nel 1976, in alcune piccole radio locali della provincia di Milano, tra cui la storica Radio Music 100: quando il produttore discografico Claudio Cecchetto ne acquisisce le frequenze per creare Radio Deejay, Linus entra a far parte della neonata emittente nazionale nel 1984, dando vita a un solidazio che dura ancora oggi.

Dal 1991 conduce "Deejay chiama Italia", programma di punta di Radio Deejay, in onda dal lunedì al venerdì. Dal 1997 è affiancato nella conduzione dal regista della trasmissione, Nicola Savino. Per la stessa emittente conduce, a partire dal 1993, il programma radiofonico "Cordialmente" insieme al cantante Elio e le Storie Tese.

Nel 1995, in seguito all'abbandono di Claudio Cecchetto e l'acquisizione dell'emittente da parte del Gruppo Espresso, viene nominato direttore artistico di Radio Deejay, con la responsabilità di comporre il palinsesto e scegliere le voci che affollano il network.

Ad aprile 2020 viene scelto dal consiglio d'amministrazione di GEDI come direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo, che comprende Radio Deejay, Radio m2o e Radio Capital.

La passione per le corse e il calcio

Noto appassionato di corse podistiche e maratone, ha partecipato a numerosi eventi sia nazionali che internazionali come la maratona di New York e di Londra. Dal 2005 organizza a Milano la "DeeJay Ten", gara podistica competitiva di 10 km.

In occasione dei Campionati Europei di calcio giocati in Portogallo nell'estate 2004, Linus ha condotto "Notti Europee, Figli di Eupalla", in onda in seconda serata su RaiDue insieme a Dario Baudini e Roberto Avvignano, una trasmissione che parlava di calcio con ironia. L'Eupalla, presente nel titolo del programma, e' un omaggio a Gianni Brera, noto giornalista sportivo che ha arricchito il lessico calcistico coniando innumerevoli neologismi ormai entrati a far parte del linguaggio comune.

La polemica con Fabio Volo

L'episodio risale al gennaio 2020. Nel corso di una puntata del suo programma "Il Volo del Mattino", in onda su Radio Deejay, lo scrittore bresciano Fabio Volo aveva espresso il proprio dissenso contro Matteo Salvini, per stigmatizzare l'episodio del video girato a Bologna nel quartiere Pilastro, che vede l’ex ministro degli Interni citofonare a casa di una famiglia tunisina pronunciando le parole «Scusi lei spaccia?».



Fabio Volo non aveva usato mezzi termini: «Vai a suonare ai camorristi se hai le palle... Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli». Lo sfogo aveva scatenato il popolo dei social, in larga maggioranza d’accordo con Volo. Ma Linus, in quella circostanza, decise di prendere le distanze sia dal comportamento di Salvini dai toni usati dal collega.

«Quello che ha detto Fabio, cioè che Salvini a Bologna si è comportato da bullo arrogante, è sacrosanto e condivisibile da qualunque persona perbene. Ma si passa dalla parte del torto nel momento in cui lo si fa usando il linguaggio che ha usato Fabio (di cui mi scuso a nome della radio che dirigo) - aveva scritto Linus in un post su Instagram - Di politica, cioè di vita, si dovrebbe parlare guardandosi negli occhi, altrimenti si riduce tutto al solito triste tifo da stadio. Oppure a un comizio. Come ha fatto Fabio, in maniera scomposta e senza la mia autorizzazione, questa mattina».

Linus e Carlotta Medas: ecco chi è la moglie della voce di Radio deejay

Linus e Carlotta Medas stanno insieme da quasi 40 anni. I due si sono conosciuti nel 1986 in spiaggia a Riccione: lui era stato chiamato a lavorare per un evento mentre Carlotta si stava godendo la serata con le amiche. Nel 1996 nasce il primogenito della coppia, Filippo, che rende ancora più forte il loro legame.

I due si sposano il 17 giugno 2001. Tre anni dopo, nel 2004, nasce il secondo figlio Michele. Carlotta Medas lavora come graphic designer per la casa editrice "Biblioteca culinaria" e per il brand di abbigliamento Tommy Mikino. Nutre infatti una grande passione anche per la cucina: sui social spesso si diletta a condividere scatti delle sue creazioni ai fornelli.