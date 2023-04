Lino Banfi, morto suicida il pronipote Amanuel: il 18enne si è gettato dal settimo piano

Tragedia nella famiglia di Lino Banfi. Il pronipote dell'attore pugliese Amanuel si sarebbe suicidato gettandosi dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone, in provincia di Milano. A riferire la dinamica è stato il Corriere della Sera. Il ragazzo era figlio adottivo di Michele Lagrasta e nipote di Nicola Lagrasta, che è cognato di Lino Banfi, e quindi cugino di Rosanna Banfi. A darne notizia è stata proprio quest'ultima in un lungo post sulla propria pagina Facebook.

Lino Banfi, la rivelazione sugli ultimi giorni della moglie: «Ho supplicato Dio di farla morire»

L'addio

«Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per 'il viaggio senza ritorno' lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché. Meno male che non ci sei, sarebbe stato troppo per te e per la tua sensibilità. Mamma, tienilo in braccio con te come allora e veglia su tutti i ragazzi indifesi che questa nostra società ha prodotto dimenticandosi delle loro anime fragili. Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Io non sono credente ma vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia. Mi manchi», ha scritto Rosanna.