Lingua italiana, da "acchiappaclic" a "websurfer": 500 nuove parole nel Devoto-Oli 2022

Sono oltre 500 i neologismi registrati nell'edizione 2022 del Nuovo Devoto-Oli, il vocabolario della lingua italiana pubblicato da Le Monnier, ideato nel 1967 da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli e aggiornato annualmente. Da «acchiappaclic» (contenuto accattivante che attira l'attenzione dell'utente, inducendolo a collegarsi a una determinata pagina internet, a scopi principalmente pubblicitari) a «websurfer» (figura professionale specializzata nel reperimento di informazioni in internet), passando per «anti-Covid», «bannato», «cancel culture», «mangiaplastica», «parlamentarizzazione» e «transfobico»: le new entry riflettono la realtà che ci circonda, tratte come di consueto dal linguaggio dell'attualità (affetto stabile, blended learning, covidico, Didattica Digitale Integrata, long Covid, postumano, proteina spike, Spid, transfobico, variante virale), della politica (climaticida, democrazia elettronica, divario di genere, emissioni zero, impatto zero), dell'economia e della finanza (Dop economy, fondo per la ripresa economica, ipercapitalismo, Pnrr, recovery plan).

E ancora neologismi dalla cultura e dai mass media (abilismo, antiscienza, Big Tech, bioispirato, catcalling, cultura della cancellazione, sindrome della capanna o sindrome del prigioniero, turismo di prossimità, commercio di prossimità, climatariano, ecoimpronta, paesi frugali, transizione ecologica), di gerghi e modi di dire (boomer, cuorare, ingarellarsi, inzigare) e delle nuove mode e tendenze (bioalbergo, dinner cancelling, namelaka, okra, pineseria, sacripantina). Almeno una decina le nuove parole nate sull'onda della pandemia da Covid, come ad esempio: «Covid area» (reparto di una struttura sanitaria destinato alla diagnosi e alla cura di pazienti affetti da Covid19); «Covid free» (luogo o ambiente in cui non sono presenti soggetti affetti da Covid-19, perché non raggiunto dal contagio o come risultato di apposite misure di prevenzione e controllo); «covidico» (affetto da Covid-19); «covidiota» (chi ignora le misure di sicurezza anti-Covid, mettendo a rischio sé stesso e gli altri); «covidoso» (avido, bramoso, cupido).

