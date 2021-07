Libero De Rienzo, Federica Sciarelli sotto choch: «Il padre ha lavorato con noi. Siamo sconvolti»

Federica Sciarelli, conduttrice del programma su Rai 3 Chi l'ha visto, esprime il suo dolore per la morte dell'attore Libero De Rienzo, deceduto all'età di 44 anni per un infarto. «Appena ho letto la notizia sono rimasta sotto shock – ha detto la conduttrice –. Sto cercando di contattare Fiore De Rienzo che ha lavorato per anni con noi. Io e tutta la redazione ci stringiamo attorno a lui». Così all'Adnkronos Federica Sciarelli sulla scomparsa dell'attore e regista Libero De Rienzo, figlio di Fiore De Rienzo che è stato per anni inviato speciale della trasmissione Chi l'ha visto?.

