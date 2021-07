Libero De Rienzo morto, aveva 44 anni. L'attore era noto per "Smetto quando voglio". Vinse il David nel 2002

Libero De Rienzo è morto. L'attore, 44 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l'allarme lanciato da un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. Inutili i soccorsi dei sanitari, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Benché abitasse dall'età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

APPROFONDIMENTI IL RITRATTO Libero De Rienzo, l'attore dallo sguardo sognante incurante del... PERSONE Libero De Rienzo morto, chi era "Picchio" attore napoletano... I MESSAGGI Libero de Rienzo, Vanessa Incontrada: «Le mie lacrime scendono... SPETTACOLI Libero De Rienzo, morto a 44 anni l'attore e regista ROMA Libero De Rienzo, morto l'attore di “Smetto quando... SPETTACOLI Morto Libero De Rienzo, il video che inviò a sostegno di...

Libero De Rienzo morto, chi era l'attore napoletano vincitore di un David di Donatello

Libero De Rienzo, chi era

Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli. Libero De Rienzo era noto al grande pubblico per aver preso parte nel 2014 al film "Smetto quando voglio", diretto da Sydney Sibilia. Nel 2009 ha interpretato Giancarlo Siani nel film "Fortapàsc" di Marco Risi. Alla carriera da attore De Rienzo ha affiancato quella da sceneggiatore e regista. Nel 2002 ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel film "Santa Maradona". In seguito ha ricevuto altre due candidature, nel 2010 e nel 2014, proprio per le sue interpretazioni in "Fortapàsc" (categoria miglior attore protagonista) e "Smetto quando voglio" (categoria miglior attore non protagonista).

Libero de Rienzo, da Carolina Crescentini a Matilde Gioli: il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il cordoglio di De Magistris: «Amava Napoli profondamente»

«Esprimo profondo cordoglio per la prematura fine terrena di Libero De Rienzo, attore e artista napoletano di grandissimo valore. Conoscevo bene Libero, del quale sono un grande estimatore non solo per le sue indiscusse qualità professionali ed artistiche, ma per la sua umanità, radicata cultura e forte impegno sociale e civile. Libero viveva a Roma, ma amava Napoli profondamente». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, appresa la notizia della morte dell'attore a soli 44 anni stroncato da un infarto.

Libero De Rienzo, l'attore dallo sguardo sognante incurante del successo

Franceschini: «Perdiamo un giovane talento»

«La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato». Lo dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Sindaco di Procida: «Siamo senza parole»

«È una di quelle notizie che lasciano senza parole e con una tristezza profonda e cupa». Con queste parole il sindaco di Procida (Napoli), Dino Ambrosino, commenta la scomparsa, a 44 anni, dell'attore Libero De Rienzo, particolarmente legato all'isola. «Ho davanti agli occhi - scrive Ambrosino - le mille scene in cui lo ricordo in giro per l'isola con quello stesso atteggiamento spensierato di tutti i concittadini, con la grande confidenza e serenità di chi fa parte della comunità. Memorabili i momenti in cui lui ci aiutò a ridare vita al carcere, contribuendo a riempire di nuovo quel palazzo di umanità». Il riferimento è al festival del cinema «Arthetica», ideato e diretto dallo stesso De Rienzo, che nei mesi scorsi ha sostenuto con convinzione la candidatura di Procida a Capitale della cultura 2022.