Leslie Jordan, morto in un incidente stradale l'attore di "Will & Grace": aveva 67 anni

L'attore americano Leslie Jordan, noto per il suo lavoro nella serie "Will & Grace", è morto a 67 anni. L'artista - riferisce il "Los Angeles Times" - era rimasto coinvolto in un incidente stradale stamattina a Hollywood. Jordan era al volante della sua auto quando, forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro un edificio.

Chi era Leslie Jordan

Tra i crediti di una lunga e ricca carriera, ci sono parti in "American Horror Story", "The Help" e "Call Me Cat", attualmente alla terza stagioen sulla Fox. Nel 2006 Jordan aveva vinto un Emmy come "guest actor" in "Will and Grace" in cui aveva interpretato il ruolo di Beverly Leslie, l'amico-nemico sessualmente ambiguo di Karen, una delle protagoniste. Icona del movimento LGBTQ, Jordan era diventato nel 2020 un fenomeno dei social media con milioni di seguaci su Instagram grazie ai suoi video umoristici postati nei mesi della pandemia.