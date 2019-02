L'Eredità, Diego il "rubacuori" in tv con la fidanzata. Ironia Twitter: «Crollo di ascolti»

Diego che anche durante l' #eredità coccola la ragazza.

Ma che ne so io.

Vabb. — älys (@alyswantstoeat) 4 febbraio 2019

vede ancorasul trono del campione anche se l'insegnante stasera non è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della "ghigliottina" (lui ha detto "dama" mentre quella giusta era "giro"). Il giovane, che ieri aveva vinto per la terza volta portando a casa 27.500 euro, è riuscito a far parlare comunque di sé sui social perché per la prima volta è stata presentata in diretta tv la sua fidanzata.Il concorrente che su Twitter ha scatenato una valanga di apprezzamenti femminili, a fine puntata è stato raggiunto dalla sua dolce metà al banco accanto a Flavio Insinna. «Sconfitti ma felici», è il commento comparso a corredo delle foto dei due pubblicate sul profilo facebook "Diego "il prof" Fonzaga" che segue le "avventure" televisive del ragazzo. Più ironici i commenti apparsi su Twitter: «Allarme, Raiuno ospita la fidanzata di Diego... Calo di ascolti per l'Eredità», recita uno dei tanti commenti sul social.Nei giorni scorsi è stato scritto che la fidanzata ha bloccato sui social qualche utente desiderosa di conoscere meglio il suo Diego. La comparsa in onda di stasera servirà anche a marcare meglio il "territorio"?