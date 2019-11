Leonardo di Caprio compie 45 anni: da Titanic all'ambientalismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo di Caprio compie 45 anni. Nato l'11 Novembre 1974, è considerato uno dei più grandi attori didella storia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti registi come James Cameron, Clint Eastwood, Steven Spielberg, Ridley Scott, Quentin Tarantino e soprattutto con. Raggiunge la fama internazionale con l'epica storia d'amore ine, in seguito, ha recitato in molti film di successo: The Aviator, Prova a prendermi, Gangs of New York, Shutter Island, Inception, Il grande Gatsby. Nel 2016 ha finalmente vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Revenant - Redivivo.Oltre alla straordinaria carriera nel cinema, Di Caprio è intervenuto pesantemente nel dibattito legato al clima. «Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali» e «che il tempo dell'inerzia sia finito». Così qualche settimana fa recitava il opst dell'attore sulla sua pagina, dove aveva condiviso due fotografie insieme alla giovane attivista svedese. «È a causa sua e degli altri giovani attivisti ovunque nel mondo», scrive nel post, che «sono ottimista sul futuro». «È stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro nella speranza di garantire un futuro più luminoso al nostro pianeta. #scioperoperilclima #ClimateStrike».