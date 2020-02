Lego, morto l'inventore degli omini gialli: Jens-Nygaard Knudsen ha fatto giocare milioni di bambini

Fan dei Lego in lutto: è morto Jens Nygaard Knudsen, l'inventore degli omini del marchio di mattoncini più famoso al mondo. I pupazzetti di colore giallo - perché è il preferito dai bambini - rappresentano mestieri, ma non hanno sesso, razza o età. La loro espressione è neutra, in modo che spingano i più piccoli a giocare senza pregiudizi e a immedesimarsi nei vari personaggi.



Knudsen è morto mercoledì a 78 anni in una casa di riposo in Danimarca, aveva lavorato come disegnatore per la Lego dal 1968 al 2000, e aveva lanciato gli omini nel 1978. Un'idea vincente che ha rapidamente conquistato il mercato mondiale. Il successo è tuttora inarrestabile. Per anni Knudsen ha reso felici i bambini di tutto il mondo. A dare la notizia è stata la stessa azienda poche ore fa.



Tra gli omini dalle fattezze più familiari ricordiamo il poliziotto con braccia e gambe mobili agganciabili a ogni mattoncino oggetto o edificio. Proprio l'agente è stato la sua prima creatura in miniatura. La Lego ne produsse subito quattro miliardi. Seguirono milioni di figurine diverse, dal dottore al pompiere e al fattorino. Dai mestieri si è poi passati ai film e alle serie tv come Guerre Stellari, Harry Potter, Spider Man e Jurassic Park. Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA