Le Iene, Ornella Vanoni sostituita da Elena Santarelli all'ultimo minuto. «Forte stato influenzale»

Non ci sarà Ornella Vanoni, stasera, a condurre Le Iene con Nicola Savino. L'annuncio a poche ore dall'inizio della puntata: al suo posto ci sarà Elena Santarelli. «Prevista per la puntata di martedì 23 novembre - spiega il programma in una nota - la showgirl prende il posto della cantante che in questo momento si vede costretta a rimandare la sua partecipazione nella trasmissione per via di un forte stato influenzale».

Elena Santarelli - protagonista questa sera al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band - commenta così: «Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la Grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!».

Quest'anno Le Iene hanno inagurato una nuova formula: accanto a Nicola Savino ogni settimana si alterna una donna diversa. Ad oggi abbiamo visto succedersi in conduzione Elodie, Rocio Munoz Morales, Elisabetta Canalis, Paola Egonu, Madame e Michela Giraud. Questa sera toccherà ad Elena Santarelli (che era prevista per una delle prossime puntate) a causa del forfait di Ornella Vanoni.