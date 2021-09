Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina)

«Sono le meglio ragazze in circolazione», come le ha definite lo stesso programma di Davide Parenti. E dal 5 ottobre affiancheranno Nicola Savino nella nuova edizione de Le Iene. Dieci donne che, susseguendosi, rimpiazzeranno idealmente Alessia Marcuzzi nella conduzione dello show. Tra nomi nuovi e qualche (meravigliosa) sorpresa.

Chi sono le conduttrici

Elodie, che dopo Sanremo ha dato prova di saper perfettamente calcare il palco e Federica Pellegrini, sono già trapelate come rispettive co-conduttrici delle prime puntate. Successivamente arriveranno la pallavolista Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini. Sarà poi il turno della regina Ornella Vanoni, che alla tenerà età di 87 anni non smette mai di mettersi in gioco, e dell’attrice comica Michela Giraud. Un parterre assortito che spazia dunque dal mondo dello sport a quello del giornalismo, passando per la musica, la moda e lo spettacolo.

Da sempre la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune. In questa stagione si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappàs Band, alcune grandi donne che «sanno il fatto proprio» e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.