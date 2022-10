Lda, il figlio di Gigi D'Alessio esce dall'ospedale: come sta il cantante

Come sta Lda? Il cantante figlio di Gigi D'Alessio ha finalmente lasciato l'ospedale di Roma dove stava ricoverato. L'ex concorrente di Amici, programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, ha comunicato ai follower le sue condizioni: «Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere. Mi sono un po' ripreso e sono già ripreso e sono già in studio, non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio».

Come sta il figlio di Gigi D'Alessio?

La scorsa settimana Luca D'Alessio, in arte Lda, era stato ricoverato in ospedale per motivi che non ha voluto rivelare. La foto che lo ritraeva straiato sul lettino ha fatto preoccupare i fan, che gli hanno inviato decine di messaggi per sapere cosa fosse. «Affronto tutto con il sorriso», aveva detto, spiegando che avrebbe dovuto annullare il concerto in Puglia, già programmato da tempo. Un segno che il ricovero in ospedale è stato inaspettato. Dopo circa quattro giorni Lda è uscito e si è mostrato di nuovo sorridente. Mercoledì ha fatto ritorno nella sua Napoli, dove ha potuto riabbracciare anche i famigliari dopo lo spavento.