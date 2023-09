Lazza nega la foto ad una fan, lei pubblica tutto su TikTok: «Scendi dal piedistallo». Il cantante replica così

Lazza è uno dei cantanti più influenti e famosi negli ultimi mesi, grazie alla sua partecipazione a Sanremo con "Cenere", arrivata seconda dopo Marco Mengoni e le sue "Due vite". Durante i suoi spostamenti in giro per l'Italia è sempre rincorso da fan e sostenitori che vorrebbero avere un ricordo con lui e il cantante, dal suo canto cerca sempre di accontentare tutti. O quasi. Nelle ultime ore è diventato virale un video su TikTok di una fan del cantante, Federica Lazzari, che si è lamentata del comportamento tenuto da Lazza, a sua detta pessimo.

Lazza nega la foto a una fan

Una ragazza ha pubblicato un video su TikTok in cui racconta di aver incontrato il cantante Lazza all'aeroporto ad Ibiza e, siccome lei e la sua amica sono grandi fan gli hanno chiesto una foto insieme.

«Siamo all'aeroporto di Ibiza e abbiamo incontrato Lazza. io e la mia amica siamo sue grandissime fan e siamo andate a chiedergli una foto. Lui era con due amici, mentre camminavano gli chiedevamo una foto, un ricordo. Lui non ci ha minimamente calcolate come se fossimo delle ca***e e i suoi amici hanno provato a difenderlo dicendo che era al telefono e dovevamo scansarci per farlo passare. Tutto bugie perché non era al telefono. Quest'anno saremmo dovute anche andare al suo concerto. Lo sai che ti dico Lazza? Ma chi te se in****!», ha raccontato la giovane su TikTok.

Il cantante ha prontamente replicato, non una, ma ben due volte.

La prima replica di Lazza

Lazza ha voluto prontamente replicare al video su TikTok scrivendo: «A sapere che non vieni al mio concerto mi dispero te lo giuro.

C’era proprio bisogno di te».

La ragazza ha risposto alla frecciatina con: «Non mi abbasso come te. Non pubblico le chat di ieri perché sennò non verrebbe più nessuno al tuo concerto. Umili si nasce mi dispiace. Buona vita»

La seconda replica di Lazza

Dopo aver visto che la polemica stava per insorgere, Lazza ha voluto dare la sua versione dei fatti, sempre sotto al post di Federica Lazzari.

«Avevo le airpods (cuffiette ndr.), finita la chiamata ho fatto le foto con tutti», ha ammesso il cantante che però si trovava già dentro all'occhio del ciclone.