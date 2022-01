Laura Pausini, in "Scatola" con Madame: «In te riconosco tante cose di me stessa a 20 anni»

Una collaborazione stellare. Laura Pausini e Madame hanno lavorato al singolo "Scatola", la canzone che diventerà la colonna sonora di "Piacere di conoscerti" il docu-film di Laura che uscirà su Primevideo.it. E a scriverla, è stata proprio la giovane cantante Madame, come rivela Laura Pausini in un lungo post su Instagram. «Mi hai detto che avevi visto una foto con le mie compagne di classe @thesincronette e ti sei messa a scrivere questa storia.

Io mentre l’ascoltavo capivo che sarebbe stata la canzone perfetta per raccontare ciò che avevo pensato per PIACERE DI CONOSCERTI il docufilm che uscirà per @primevideoit».

«Ci abbiamo lavorato un po’ per avvicinarla al mio mondo e tu sei stata fenomenale nell’assecondarmi ma tenendo sempre il tuo punto di vista,attenta,rispettosa e dritta come una scheggia. Più ti conoscevo più mi piacevi» rivela Laura e dedica parole affettuose alla giovane collega: «Riconosco tante cose di me stessa a 20 anni osservandoti.

lo non vedo l'ora che il mondo conosca il tuo talento Fra, che come ti dico sempre è nella tua musica ma soprattutto nella tua personalità».