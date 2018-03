Laura Pausini prenota un intero aereo per presentare il nuovo disco

di Rita Vecchio

Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo "Fatti sentire". E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa Francesco. La cantante ha infatti prenotato un intero aereo, il volo A320 Alitalia da Milano a Roma, sul quale ha chiamato a raccolta tutti i giornalisti.

Sono la prima donna a esibirsi al Circo Massimo? - dice dall’areo - Sono felice. La vendita sta andando bene. Ma spero anche di riuscire a riempirlo

. Tre le tracce del nuovo disco (che proporrà in tour partendo proprio da Roma al Circo Massimo il 21 e Il 22 luglio 2018) anticipate in digitale.

In questo album non ho rispettato il calendario. Non ho programmato. Le canzoni erano pronte e non potevano più aspettare

.

E poi ha giocato a fare la hostess salutando tutti i presenti :

«Oggi sono la vostra responsabile di cabina - ha scherzato - vi auguriamo una piacevoe viaggio su L'Aurpau».