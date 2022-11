Laura Pausini, hamburger e videochiamata alla mamma dopo il galà dei Latin Grammy

Un rito immancabile per una notte unica. La sera di gala dei Latin Grammy, da prima artista italiana chiamata alla conduzione del grande evento, Laura Pausini l'ha conclusa con il suo tradizionale rito post evento: hamburger in un fast food e una telefonata alla mamma, prima di anadare a dormire.

Laura Pausini, hamburger e telefonota alla mamma

Lo ha raccontato la Pausini stessa nelle sue storie di Instagram dove scherza sulla sua «cattiva abitudine» (quella del panino dopo un grande impegno) e ringrazia tutti i fan che l'hanno accompagnata tra commenti e incoraggiamenti in ogni tappa della sua carriera.

Nella notte tra giovedì e venerdì, in diretta dalla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas (quando in Italia era ormai quasi mattina), Laura Pausini ha condotto la 23° edizione dei Latin Grammy Awards, che celebrano l'eccellenza nella musica latina nel mondo. Al suo fianco Luisi Fonsi, Anitta e Thalia. Scelta direttamente dalla Latin Recording Academy, dopo tredici nomination e quattro vittorie, Laura è stata la prima artista italiana a ricoprire la veste di padrona di casa della cerimonia di premiazione.

Tra i premiati della serata, che incorona i dischi e le performance più apprezzate tra quelli in spagnolo e portoghese, il titolo di Disco dell'anno è andato a "Motomamì" di Rosalia, Canzone dell'anno per il singolo "Sei in contattò", firmata da Jorge Drexler e Tangana, che hanno vinto anche il premio alla migliore Registrazione dell'anno, e il premio Miglior Nuova Artista che curiosamente ha registrato un ex aequo tra la 25enne Silvana Estrada e la 95enne Angela Alvarez.