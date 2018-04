Laura Freddi presenta la figlia Ginevra: «Non è mai troppo tardi per essere mamma»

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Sono contenta di essere qui per presentare Ginevra ai miei follower, che mi chiedono notizie ma io non metto foto».ha scelto Domenica Live per presentare la«Sognavo di avere una figlia da quando avevo vent’anni, non pensavo sarebbe arrivata così tardi, per me è il traguardo più importante della vita. Siamo legatissime. Non mi faccio paladina dell’accaduto, siamo tutte diverse, ma dico a tutte di non smettere mai di sperare»., annunciando il video collegamento per far conoscere il nipotino di Diego Armando Maradona, suggerisce un fidanzamento tra i due neonati famosi.«No, basta, con i calciatori», risponde Laura Freddi, ripensando alla propria esperienza personale, e alla figlia “suggerisce”, rimanendo nei toni scherzosi, di guardare in altri ambiti per futuri fidanzati.Si parla poi del parto.«Io dopo ho sofferto, non riuscivo a stare in piedi».