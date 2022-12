Lando Buzzanca, le accuse del medico di famiglia: «È morto nel modo peggiore»

E' appena spirata l'anima di uno degli ultimi attori della commedia all'italiana e più recentemente della commedia sexy, ma Fulvio Tomaselli, medico di famiglia di Lando Buzzanca morto questo pomeriggio, su Facebook accende la polemica nei confronti della struttura che lo ha curato in queste settimane e che aveva criticato diverse volte sul suo profilo social, denunciando le condizioni in cui viveva.

La polemica del medico

«Ora diamo spazio alla ipocrisia degli ASSENTI e al lamento dei "colpevoli". Lando è morto nel modo peggiore», scrive Tomaselli sulla sua pagnia Facebook quando appena 9 giorni fa, il 9 di dicembre era tornato ad accusare la struttura che lo stava ospitando, ma a suo dire non curando in modo appropriato.



Se il tuo medico di fiducia ti abbandonasse nel tuo momento peggiore...*Cosa penseresti??* Lando Buzzanca è in un HOSPICE. Stava visibilmente migliorando al Gemelli, verso la vita. Ora è in una struttura che accompagna alla morte.

Pochi minuti fa un secondo commento di Tomaselli. «Da medico mi auguro che non escano false interpretazioni sulla causa di morte di Lando».

Il giallo sulle sue condizioni

Prima della morte di Buzzanca, il medico scriveva: «Un anno fa parlava e camminava, ora è scheletrico e rannicchiato in un letto. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana del cinema famosa in tutto il mondo». Tomaselli raccontava le sue condizioni di salute, ma anche la difficoltà di entrare in contatto con Lando Buzzanca, di cui riusciva ad avere notizie solo tramite la compagna, Francesca Della Valle. Il medico in un post del 27 settembre scrivevi, ia: «Le condizioni di Lando Buzzanca peggiorano inesorabilmente senza che si muova un dito per sbloccare questa situazione indefinibile. Le cure che seguiva per tutelarsnterrotte dall'ADS nel 2020 lo avevano mantenuto un Uomo aitante nell'aprile 2021, ora è lo spettro di se stesso, magrissimo, diafano, quasi completamente afasico, sdentato, disperatamente lucido...che si sente abbandonato. La cultura medica sa che stati di isolamento come quello impostogli da aprile 2021 favoriscono le patologie e portano alla fine».