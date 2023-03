Lance Reddick, morto di infarto l'attore della serie «The Wire» e di «John Wick»: aveva 60 anni

Lance Reddick, addio all'attore americano: aveva 60 anni. Ma nessun giallo sulla sua morte della star che si era distinta per la complessa e potente interpretazione del tenente Cedric Daniels nella serie tv «The Wire» (2002-2008). Il corpo senza vita dell'attore è stato rinvenuto nella sua casa di Los Angeles al mattino di venerdì 17 marzo e la notizia riportata per primo dal sito di gossip «Tmz» aveva alimentato indiscrezioni sulle cause del decesso. «Lance Reddick è morto improvvisamente per cause naturali», ha precisato la sua agente Mia Hansen, forse un infarto. «La polizia è stata chiamata a casa dell'attore intorno alle 09:30 ora locale», ha precisato. «Lance mancherà moltissimo - ha dichiarato Hansen in un comunicato - Vi preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento».

A kindhearted soul, a wonderful human, and a true friend. Be seeing you, Lance Reddick. pic.twitter.com/btBpdjLY5d — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) March 17, 2023

Reddick era nel bel mezzo di un tour per la presentazione del quarto capitolo dei film «John Wick», la cui uscita è prevista per il 24 marzo: nell'ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves, l'attore interpreta Charon, il concierge dell'hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. In tv ha recitato anche nelle serie «Lost» (2008-200), nel ruolo di Matthew Abaddon, «Fringe» (2008-2013), nei panni dell'agente speciale Phillip Broyles, «Bosch» (2014-2021), nel ruolo di Irvin Irving. Ha interpretato il ruolo di Papa Legba nella terza stagione di «American Horror Story» (2014), ruolo che ha ripreso poi anche nell'ottava stagione. Dotato di una voce sonora e memorabile, Reddick ha lavorato spesso come doppiatore in progetti come The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty e Castlevania ed ha prestato la sua voce anche per videogiochi.

Nato a Baltimora, nel Maryland, il 31 dicembre 1962, Reddick ha studiato alla Eastman School of Music dell'Università di Rochester a New York, dove ha conseguito la laurea, e dopo è approdato alla Yale School of Drama. Reddick aveva già una dozzina di ruoli all'attivo, in particolare la serie «Oz», ma è stato «The Wire», con la prima serie partita nel giugno 2002, a cambiare la traiettoria della sua carriera. Il dramma di David Simon esplorava il crimine e la corruzione a Baltimora ed è considerata uno delle maggiori serie di tutti i tempi. Poco prima della morte l'attore aveva già realizzato diversi altri progetti, tra cui lo spinoff di «John Wick The Ballerina» e il remake di «White Men Can't Jump» della 20th Century, che arriverà il 19 maggio. Reddick lascia la moglie Stephanie Diane Day e i figli Yvonne Nicole e Christopher.