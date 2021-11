Lady Gaga show a Milano per House of Gucci, dal bustino rosso fuoco ai tacchi "da spogliarellista"

Esagerata, spettacolare, ultrapop: Gaga è tornata - e lo ha fatto in pompa magna - per il tour promozionale di House of Gucci, nelle sale il 16 dicembre. La cantante è in Italia da tre giorni e non si parla d'altro, come accade con le vere Dive dalla "D" maiuscola tra red carpet (a Milano, ieri sera), ospitate (da Fazio, a Che tempo che fa), abiti da sogno e dichiarazioni a effetto. I fan la vogliono, i fotografi la braccano, i lettori la googlano: e lei, sapendo bene che dopo la pandemia "the show must go on" ne approfitta per servirci tutto lo spettacolo di cui sentivamo il bisogno, una comparsata teatrale dopo l'altra.

Gioca a suo favore il "buzz" intorno al film, che è in assoluto uno dei più attesi dopo lo stop dovuto al Covid: lusso, passione e morte, gli ingredienti del cult ci sono tutti. Lady Gaga sul grande schermo è la "vedova nera" Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci («Penso abbia cercato solo di sopravvivere», dice). E secondo i beninformati è già in odore di Oscar, il secondo: «Anche solo la nomination sarebbe un grande onore». Per la sua "lettera d'amore all'Italia" dice di essersi ispirata a Sophia Loren e Gina Lollobrigida ma, dopo il mood Hollywood anni Cinquanta che ha contraddistinto gli anni di "A star is born" Stefani Germanotta oggi torna ad essere - anche - l'appariscente regina del pop, tra tacchi chilometrici e abiti ultrafirmati (griffes made in Italy, ovviamente).

I look da sogno firmati dai nomi della moda Made in Italy

Ovviamente non siamo ai livelli del vestito di carne degli Mtv Video Music Awards o del copricapo a forma di Scoprione del Monster Ball Tour Party, solo per dirne alcuni. La Gaga di oggi fa sognare con outfit da passerella: per la première londinese di House of Gucci ha sfoggiato un abito drappeggiato firmato da Alessandro Michele e uscito fresco fresco dalla Gucci Love Parade di appena una settimana prima (ispirata ai fasti hollywoodiani, guarda caso), di cui ha fatto scenograficamente volteggiare lo strascico a favore dei fotografi.

Non solo Gucci, però: a Milano Gaga ha scelto Versace, solcando il red carpet con un abito bustier rosso fuoco in satin di seta. Il look, fa sapere la maison, si ispira ai design vintage della collezione primavera-estate 1995, tripudio di tubini colorati con bretelle in pieno stile Nineties. Versace di sera, Valentino per il pomeriggio: paparazzata mentre usciva dall'hotel per recarsi negli studi di Che tempo che fa a registrare l'intervista, Gaga ha scelto un abito lungo a fantasia animalier firmato dalla maison italiana con scarpe Jimmy Choo.

Le scarpe vertiginose

Le scarpe, se si parla di Lady Gaga, meritano una menzione a parte: l'outfit cambia ma la costante sono gli stivaletti platform firmati dal brand statunitense Pleaser che indossa dal 2010. I suoi preferiti? Il modello Beyond-1020, prezzo pieno 150 euro, ora in saldo a 96. «Sono delle vere scarpe da spogliarellista, molto indossate nel circuito underground in cui Gaga ha cominciato», spiegano i membri del suo team (Haus of Gaga, ndr) a Vogue Uk. Plateau massiccio (25 centimetri) e tacco estremo, camminarci sembra essere un'impresa da Gaga. Che le adora: «Valgono veramente la pena», ha raccontato a Vogue.