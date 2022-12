La vita in diretta, oggi e domani stop per Alberto Matano: ecco perché il talk non va in onda (e quando torna)

La vita in diretta oggi non va in onda. il fortunato talk di Alberto Matano si ferma, oggi 22 dicembre e anche domani venerdì 23 dicembre. Tra gli stravolgimenti che la Rai sta apportando al suo palinsesto per questi due giorni ci "va di mezzo" anche il programma di Matano.

La vita in diretta, perché oggi Matano non va in onda

Al suo posto ci sarà Lo Zecchino d'Oro, la famosa gara di canzoni per bambini giunta alla sua 65° edizione che sarà condotto di nuovo per queste due prime puntate da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Per la grande finale, che ci sarà il pomeriggio della Vigilia di Natale, il padrone di casa sarà, invece, Carlo Conti, cioè il direttore artistico di Zecchino d’Oro. Oggi e domani verrano ascoltate 7 canzoni ogni giorno, sabato invece tutti e 14 i brani e sarà poi proclamato il vincitore.

Il palinsesto Rai

Sia oggi che domani, quindi, Alberto Matano non si presenterà al solito orario: il doppio appuntamento slitterà alla prossima settimana, per lasciare spazio a lo Zecchino d'oro.

Mentre rimane confermata la messa in onda di Oggi è un altro giorno e anche della seguitissima soap opera Il Paradiso delle Signore 7. Ma invece quando tornerà Alberto Matano? La vita in diretta tornerà regolarmente dal 26 dicembre.