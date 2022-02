La rappresentante di lista, testo e significato di Ciao, ciao, la canzone di Sanremo 2022

Tornano per la seconda volta a Sanremo Veronica Lucchesi (Viareggio) e Dario Mangiaracina (Palermo), ovvero La rappresentante di lista, in attività da 12 anni. Evidentemente sono piaciuti sia ad Amadeus sia al pubblico al di là dell'11° posto conquistato l'anno scorso. Sono stati inseriti nella scaletta della prima serata con Ciao, ciao.





Cover: Be my baby (The Ronettes), riarrangiata da Cosmo, sul palco anche Margherita Vicario e Ginevra.

La rappresentante di lista Il testo di Ciao, ciao - Gli autori e il significato

Nello stile del duo, il testo punta alla surrealtà anche distopica pescando del loro romanzo MaiMamma: è un mondo, il loro, che va verso la fine ma il ritmo riporta sia ai ballabili degli anni 70 sia a quelle tribali più attuali, mentre le parole puntano anche a ricordare la responsabilità delle nostre generazioni nei confronti di quelle che seguiranno.

(di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi -D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata – C. Drago – S. Privitera)



Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao