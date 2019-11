La Prova del Cuoco, gelo sulla concorrente: «Ringrazio mio marito che mi ha permesso di partecipare: è molto geloso»

sposata da un anno e ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire qui

di Vasto, in provincia di Chieti, proprio nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne. La donna ha confidato alla conduttrice, Elisa Isoardi, che il marito è un po’«gelosino»: motivo per cui le ha concesso solo a fatica di partecipare alla trasmissione.



La reazione della Isoardi non si fa attendere: «Perché bisogna ringraziarlo? Se è geloso è un problema suo», e giù applausi dal pubblico. Poi la Isoardi ribadisce: «Non poteva venire alla Prova del cuoco? Ehhhh», commenta con un ampio gesto della mano. Qualcuno non inquadrato è più esplicito: «Le ha permesso di venire, e che siamo nel Medioevo?».

