«La Corrida» torna in tv: anticipazioni della prima serata su Rai 1 con Carlo Conti

Come prima donna dello show, Conti ha voluto con sé la bellissima Ludovica Caramis.

Ludovica ha sposato il primo settembre del 2014, con una cerimonia officiata ad Ascoli Piceno, città natale di lui, il calciatore del Bologna Mattia Destro, ex prodotto delle giovanili dell’Inter che, oltre a quella della nazionale italiana, in carriera ha vestito anche le maglie di Genoa, Siena, Roma e Milan.

Torna in tvdi... Corrado che compie 50 anni. Carlo Conti ha pensato di riportare in Rai — in particolare su Rai1 — lo storico programma. Da venerdì sera torneranno dunque a sfidarsi i mitici «dilettanti allo sbaraglio». Tornano i campanacci, le trombette da stadio, i fischietti. Il semaforo prima di assistere alla risposta del pubblico in studio e magari anche l’applausometro.«Se un’idea è vincente la cosa migliore che si può fare è non cambiarla», ha dichiarato Conti, emozionato per essersi ritrovato alla guida di un programma che da bambino ascoltava già nella sua versione radiofonica. Sì, perché anche se senza la pretesa di lanciare nuovi cantanti o scovare fenomeni, «La Corrida» resta sicuramente il primo talent show della televisione italiana.