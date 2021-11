«Che cos'è Squid Game?». Dice di non capire, ma forse è una posa. O magari il titolo in spagnolo della serie più popolare di Netflix, El juego del calamar, è così fuorviante da confonderlo. Di certo lo spagnolo Pedro Alonso, 50 anni, noto in almeno 190 paesi col nome di battaglia di Berlino, non ha nascosto ieri a Roma un certo disappunto per aver perso il primato nelle preferenze degli utenti della piattaforma, appartenuto, prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati