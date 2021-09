La Casa di Carta, Netflix crea una "no-spoiler zone": tutti a bordo di un aereo (senza cellulare)

La Casa di Carta Parte 5 volume 1 debutta oggi su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il volume 2 sarà disponibile dal 3 dicembre 2021. Per consentire ai fan una visione della serie libera da spoiler, Netflix ha selezionato alcuni fra gli spoileratori più accaniti d'Italia e organizzato per loro un'attività speciale invitandoli a una proiezione esclusiva nell'unico luogo dove i telefoni devono rimanere spenti: in aereo.

APPROFONDIMENTI SERIETV La casa di carta 5, il finale e la morte del personaggio: le... SERIE TV La Casa di Carta 5, le anticipazioni. La serie arriva... SERIE TV La Casa di carta 5, le prime immagini dell'ultima stagione della... NETFLIX La Casa di Carta 5, l'ultima stagione in due volumi fra settembre...

La Casa di Carta 5, le anticipazioni. La serie arriva all'epilogo: «A dominare sarà il caos»

Decollati questa mattina stessa, e nel rispetto delle misure anti Covid-19, gli spoileratori vivranno un'esperienza indimenticabile ma al tempo stesso rimarranno in volo, e quindi ben lontani da Internet, per tutta la durata dei primi cinque episodi. Cinque ore che permetteranno ai milioni di fan rimasti a terra una visione della serie finalmente libera dagli spoiler.