La Casa di Carta 5 , chi morirà nei nuovi episodi? «L'indizio in un flashback della quarta stagione». Appena uscita (e divorata) la stagione quattro, i fan della serie firmata da Alex Pina sono già in attesa della quinta stagione. Che purtroppo tarderà ad arrivare a causa dell'emergenza coronavirus.

Intanto, gli appassionati iniziano a fare pronostici sulla nuova serie. Come riporta Coming Soon, secondo alcuni fan, in una punata della quarta stagione, ci sarebbe un indizio su quali personaggi potrebbero perdere la vita nei nuovi episodi.

SPOILER

Dopo la morte di Nairobi per mano di Gandia, il personaggio interpretato da Alba Flores appare sdraiato sull'erba, in un immaginario aldilà (al casale di Toledo), insieme a Oslo, Mosca e Berlino (morti nelle stagioni precedenti). I più attenti hanno notato però che una scena molto simile appare nell'episodio 5. I personaggi sono sempre nel giardino del casale di Toledo, dove il Professore ha pianificato il colpo alla Zecca dello Stato. Si tratta di un flashback, in cui oltre ai personaggi che non ci sono più, appiaiono anche il Professore, Helsinki e Denver.

Secondo alcuni, la scelta non sarebbe casuale. Questi personaggi potrebbero essere destinati a morire. Secondo i fan, inoltre, la voce narrante di Tokyo si farebbe particolarmente triste quando parla del Professore, come se dal futuro lo attendessero eventi drammatici. Ma davvero la banda potrebbe perdere tre elementi così importanti, tra cui lo stesso capo? O è solo una suggestione dei fan? Staremo a vedere.

