Kirstie Alley morta per un tumore al seno, l'amore con John Travolta nato sul set. Lei confessò: «Lo avrei sposato»

Kirstie Alley, morta oggi a 71 anni per un tumore al seno, nel film del 1989 diretto da Amy Heckerling "Senti chi Parla" interpretava il ruolo di Mollie, ed è stata per John Travolta qualcosa in più di un'amica. Lo scrive lo stesso attore nel post pubblicato sui social per dirle addio: «Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto». La loro relazione nacque proprio sul set di Senti chi parla?, e anche Kirstie Alley aveva avuto modo di parlarne con toni tenerissimi durante la sua partecipazione al Grande Fratello americano: «L’ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato», disse all'epoca. Oggi Travolta, per ricordare la sua partner scomparsa, ha utilizzato due vecchie foto che li ritraggono insieme e un video in cui ballano un romantico lento.

L'amicizia con Olivia Newton-John

Oggi, nel giorno della morte di Kirstie Alley, per i fan di John Travolta è impossibile non rivolgere un pensiero anche a Olivia Newton-John. Sono in tanti ad unirsi al dolore dell'attore per la perdita di due persone così importanti nella sua vita. Con la sua partner di Grease, John Travolta ha sempre avuto un rapporto speciale. In occasione del 40esimo anniversario del musical, aveva dichiarato: «Sono stato al suo fianco durante la nascita di sua figlia, il suo divorzio e quando ha perso sua sorella. Lo stesso per lei, c'è stata durante il mio matrimonio, per i miei figli. Ci sono molti ricordi condivisi. Un’amicizia c’è nella buona e nella cattiva sorte». E nella cattiva sorte Olivia c'è stata per John, come quando nel luglio del 2020 morì sua moglie, l'attrice Kelly Preston, portava via anche lei da un tumore al seno.