Keanu Reeves e Winona Ryder, matrimonio (vero) sul set 26 anni fa?

Una clamorosa rivelazione o una semplice operazione promozionale? Difficile dirlo, mahanno più di un dubbio sul rapporto che li lega, al di là degli impegni condivisi sul set. I due attori, attualmente impegnati nelle presentazioni del film che li vede protagonisti,, hanno infatti rivelato di essersinel lontano, ben 26 anni fa.Durante un'intervista, infatti, l'attrice aveva ricordato al collega di quello strano matrimonio celebrato sul set del film Dracula, diretto da. Girato in gran parte in, nel film venivano celebrate le nozze tra il personaggio interpretato dae quello interpretato da. Quest'ultima ha ricordato così quell'episodio: «Credo che ci siamo realmente sposati durante le riprese di Dracula. Lo giuro su Dio, in quella scena il regista aveva fatto celebrare il matrimonio a unrumeno»., dal canto suo, ha fatto un po' lo gnorri, sostenendo di non ricordare quell'episodio. A rinfrescargli la memoria ci ha pensato subito la collega: «Come fai a non ricordare? Era anche il giorno di». Una parziale conferma è giunta direttamente da, un regista maniacale e perfezionista che oggi racconta: «Rividi tutte le scene ma non ero soddisfatto di alcune, così decisi di far celebrare un vero matrimonio col rito ortodosso, quello più comune in Romania, e scelsi un vero prete. Fu tutto bellissimo e autentico, in un certo senso, dopo aver completato anche quella scena, ci eravamo resi conto che Keanu e Winona erano diventati davvero marito e moglie».