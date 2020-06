Justin Bieber accusato di violenza sessuale da due ragazze. Lui si difende: «Non è vero, lo dimostrerò»

Due ragazze, sabato scorso, hanno accusato di stupro il cantautore e attore canadese Justin Bieber. Le ex fan hanno usato i social per denunciare le violenze subite. A spingerle a parlare, sarebbero state le accuse rivolte all'attore Ansel Elgort settimana scorsa.

Una delle accusatrici di Bieber si chiama Danielle, sostiene che l'aggressione sia avvenuta nel 2014 a Houston dopo un evento organizzato dal manager Scooter Braun a cui Bieber aveva partecipato con la sua ex Selena Gomez. Il cantante ha poi incontrato le fan dopo il concerto e avrebbe invitato Danielle nella sua stanza d'albergo dove sarebbe avvebuta la violenza. L'altra presunta vittima è Kadi, che – dopo un incontro a tarda notte in un locale – sarebbe stata violentata da Bieber in una camera d'albergo. «La sera del 4 maggio sono andata a New York per vedere Justin e farmi una foto con lui, come facevano tante beliebers. Mentre ero in attesa, già dalle prime ore del mattino, ho incontrato la sua guardia del corpo fuori dall’hotel», ha scritto Kadi. «Più tardi, verso le 2,30 del mattino, sono stata invitata da lui nell’hotel di Bieber, dove c’erano cinque ragazze e dove è avvenuta la violenza». La ragazza dice di aver raccontato quello che è successo a sua sorella, che le ha sconsigliato la denuncia.

Justin Bieber risponde alle accuse di aggressione sessuale che gli sono state rivolte fornendo le prove della sua innocenza. Sta lavorando con Twitter e con i suoi avvocati e procederà legalmente contro la ragazza che gli ha rivolto tali accuse. pic.twitter.com/VwzgWjWjMg — Justin Bieber Italia (@jb__italiancrew) June 22, 2020

Bieber ha risposto alle accuse con una serie di tweet. «Nelle ultime ore è comparso su Twitter un account che mi accusa di violenza. Voglio essere chiaro: questa storia è falsa, vi dimostrerò che non sono mai stato dove dicono che fossi», ha scritto. «Tutte le accuse di violenza sessuale vanno prese seriamente, e per questo ho deciso di rispondere. Tuttavia, questa storia è impossibile, ed è per questo che lavorerò con le autorità e con Twitter per intraprendere azioni legali».

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:03

