Justin Bieber sta male, annullato il tour mondiale 2023: cos'è la sindrome di Hunt di cui soffre il cantante

Justin Bieber sta male e per questo è stato costretto ad annullare definitivamente il suo tour mondiale Justice World Tour. Dopo la diagnosi della sindrome di Hunt la popstar ha deciso di dedicarsi completamente alla propria salute e a nient'altro. Il tour mondiale di Bieber prevedeva anche due date in Italia, precisamente all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 27 e 28 gennaio 2023 (date che erano poi state posticipate a giorno da destinarsi), fino alla notizia della cancellazione definitiva di queste ultime. TicketOne ha già informato i fan del cantante sulle modalità di rimborso.

Il rimborso dei biglietti

Justin Bieber non si esibirà più in Australia e nemmeno in Europa dove doveva fare tappa (per due sere consecutive all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno). Dopo la cancellazione del tour, TicketOne ha inviato un avviso ai fan: «L'evento è stato annullato. Come da indicazioni ricevute dall'Organizzatore dell'Evento, gli spettatori che hanno acquistato il biglietto sul sito TicketOne o tramite Call Center riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso».

La sindrome di Hunt

Justin Bieber soffre della sindrome di Hunt che è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze spesso gravi, dell'infezione da virus Herpes Zoster. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull'orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca. Quando al cantante è stata diagnosticata la malattia, la moglie Hailey Bieber aveva detto: «Rimarrò al suo fianco sempre e lo aiuterò a superare questo periodo difficile».